詐騙首腦被逮嗆「沒有下次」2個月後又被逮。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

詐騙首腦被逮嗆「沒有下次」2個月後又被逮。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

詐騙首腦被逮嗆「下次抓不到」 2個月後又被逮

25歲張姓男子自組詐騙集團，假藉被害人網路購物下單錯誤遭重覆扣款為由，成功得手數百萬，5月遭逮被收押，9月獲釋後又捲土重來，檢警一舉逮捕張男等5人，依詐欺罪嫌送辦。

以張姓男子為首的詐騙集團，假藉被害人網路購物下單錯誤遭重覆扣款，詐騙多名被害人成功，桃園警察分局埔子所受理後，與偵查隊反詐欺小隊組成聯合專案小組，今年5月底將張男及車手共8人一舉成擒，成功瓦解詐騙集團。

張男到案還得意洋洋向承辦員警表示，曾參加過專業的詐騙集團，對於詐騙手法及規避查緝方式瞭若指掌，這次被抓算倒楣，若再度「行動」，警察一定抓不到。

張男今年9月底羈押結束，又立即招兵買馬重組集團，10月中開始營運，專案小組接獲被害人報案，馬上進行追查，發現張男又率領新成員犯案，員警分析後鎖定目標，趁集團內何姓車手頭帶著新招收的顧姓實習車手到提款機領錢時，當場將兩人逮捕，並查扣提款卡及贓款。

員警循線至汽車旅館查獲另名吳姓車手頭，起獲贓款近60萬元，專案小組立即報請桃園地檢署檢察官指揮，聲請拘票將張男及另名彭姓車手拘提到案，本案將張男為首及其手下車手頭2人、車手2人共5人查緝到案，再次將該詐騙集團徹底消滅。

(中時 )