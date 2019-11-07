蔡英文總統今天在新北市開出托育補助支票， 她隨後也在臉書宣布，家有三歲以下幼兒的朋友，不要錯過！「明年開始，2到3歲托育補助無縫接軌！」
蔡英文在臉書表示，今天她跟立委蘇巧慧一起到樹林的幼兒園講故事給小朋友聽，大家回答問題真的很熱烈！還有很多小朋友跟她說：「小英總統，我在電視裡看過你」！
蔡英文指出，今年8月開始的準公共化幼兒園政策，受到很多好評。不過，也有很多家長跟我說，現在0到2歲送保母或托嬰中心，有托育補助，3到6歲去上學有學費補助。但是，2到3歲的小朋友，如果沒去讀幼兒園，由保母或托嬰中心照顧，卻沒有辦法再領托育補助，家長會突然負擔變大。
她說，發現問題，就要解決問題。明年開始，我們會加速開辦幼幼班，超過兩歲，領取托育補助，但還沒進入幼兒園的小朋友，家長每個月可以繼續領6千元的托育補助，一直到滿3歲。把空窗期補起來，減輕家長的負擔。「台灣的孩子，大家一起顧」。還說「小英執政最貼心」要大家「幫我傳給有養小孩的朋友」。
(工商 )
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