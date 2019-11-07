國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料，曾於南港購買7200萬豪宅，輿論掀起軒然大波；韓國瑜今在新竹與青年座談，針對綠營指控買豪宅曾施壓台肥借款，他駁，當年未當立委，要如何施壓，「應該要到按摩院紓壓，不可能施壓」！

針對豪宅案問題，民進黨立委林俊憲指韓國瑜在2014年11月發函台肥，表示希望借款2成房貸，但隔月台肥發存證信函拒絕，結果韓國瑜「找政治人物施壓台肥」，而2015年4月台肥同意借款韓國瑜1400多萬。

韓陣營昨先表示「八年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊」，並痛批韓國瑜個資如何被取得，且未經求證逕行報導，韓陣營強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。韓國瑜今與青年座談，會後也有媒體聯訪，料將回應相關指控。

韓國瑜今下午受訪時，對此回應說，他當年尚未當立委，要如何施壓台肥？買賣過程完全合法。後來因無力負擔貸款，即賣掉房子，僅如此而已。

至於他的個資被洩漏問題，他不滿地說，這已經不是選舉問題，而是關係到全台灣2300萬人的個資安全問題。

(中時電子報)