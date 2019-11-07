新竹市議長許修睿上午率議員赴中國醫藥大學新竹附設醫院考察，對院長陳自諒「救急救心救命救急」、「Patient first，Patient care」病人優先，病人為中心，守護在地健康理念相當認同，並盛讚中醫大新竹附醫是桃竹苗地區最新穎的醫療院所，期許未來能朝醫療中心目標邁進。

陳自諒指出，中醫大新竹附醫總規畫床數788床，其中一般急性病床496床，特殊病床292床，預計2021年病床全開營運。目前約有86名醫師，250名護理師，提供優質醫療服務。新竹縣的醫療，在中醫大新竹附醫進駐前，缺乏1346床設備，中醫大新竹附醫的進駐，解決新竹縣長久以來的醫療品質，改善並提升大新竹地區的健康醫護水平。

新竹市兒童醫院也是新竹市近年重要建設之一，許修睿與議員也希望借重並汲取中醫大新竹附醫的寶貴經驗，期許新竹市兒童醫院早日興建、完工啟用，發揮醫療功用，服務大新竹地區的民眾。

(中時 )