黃心穎因小三事件神隱多日。（圖／翻攝自黃心穎Jacqueline微博）

港姐黃心穎今年4月爆出和許志安車吻，當了鄭秀文和許志安之間小三的黃心穎成為眾矢之的，不僅工作全無，人也飛到美國神隱，不久她的藝人姐姐黃心美也傳因此和身家百億的富三代男友Justin分手。今(7日)港媒報導，直擊黃心美某日戴著鴨舌帽打扮低調，出現在人群中一同買六合彩，有意搶攻當期1.4億港幣（約5.4億台幣）的頭獎獎金。

黃心美曾有過一段婚姻，2010年和台灣丈夫Thomas結婚，但5年後婚變，之後她受訪透露自己並未從前夫那裡拿到一分一毫贍養費，覺得靠自己比較輕鬆自在，2年前她傳出新戀情和富豪馬清偉和藝人薛芷倫之子Justin交往，外界本看好她成為豪門媳婦，但今年4月黃心穎被爆「安心偷吃」事件後，隔月黃心美也傳出和男友低調分開。

據《東網》報導，日前在街上目擊穿著帽T、素顏的黃心美，她一肩背著購物袋，先去ATM提錢，接著到書店與藥妝店血拚，返家前她轉身走進投注站，和路人並肩下注，研究5分鐘後買了3張彩票，拿到彩票後黃心美十分慎重地把票收回包包裡，最後如釋重負地走回家，令人好奇最終「成果」如何。

(中時電子報)