五福旅遊網站遭駭 暫停線上服務 14:252019/11/07 工商 張佩芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五福旅遊網站於11月7日（四）因遭受不明駭客攻擊，為維護網路安全，五福旅遊暫停官網部分服務，於緊急檢修完成安全無虞之後，會再行開放。五福旅遊對於旅客個人資料保護措施嚴密，消費者無須擔心有外洩疑慮。如旅客需詢問相關旅遊服務，可與全台五福旅遊門市業務人員以電話聯繫，旅客權益不受影響。 (工商 ) #五福旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 客人拿229個1元惡整 UberEats外送員用這招神反殺網讚翻 - 生活 今冬羽絨外套有機會出櫃？氣象專家曝機率 - 生活 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 兒聯絡簿寫15字 父一看落淚：我這爸爸多失敗 - 生活 超胸人妻賣雞蛋糕 一彎腰2粒掉出 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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