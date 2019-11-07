五福旅遊網站於11月7日（四）因遭受不明駭客攻擊，為維護網路安全，五福旅遊暫停官網部分服務，於緊急檢修完成安全無虞之後，會再行開放。五福旅遊對於旅客個人資料保護措施嚴密，消費者無須擔心有外洩疑慮。如旅客需詢問相關旅遊服務，可與全台五福旅遊門市業務人員以電話聯繫，旅客權益不受影響。

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