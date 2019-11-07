片中的雷洪看到別人抽菸就抓狂，單手握起一顆橘子，在老菸槍面前捏爆。（圖取自國健署「雷洪招你作伙來戒菸」宣傳片）

片中的雷洪看到別人抽菸就抓狂，單手握起一顆橘子，在老菸槍面前捏爆。（圖取自國健署「雷洪招你作伙來戒菸」宣傳片）

知名八點檔藝人雷洪，16歲起就抽煙，一抽就是數十年。雖然經常感覺喘不過氣，但家人勸他戒菸都沒用。直到40幾歲那年，同是老菸槍的導演見他身體虛弱，邀他一起戒煙，才成功擺脫癮君子身分。今年72歲的他，一口氣可爬上10樓，打拳、運動不是問題，徒手爆橘也一次成功。

國健署今邀請雷洪、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事林慶雄、羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽召開菸害防制記者會。曾是過來人的雷洪，受邀參與戒菸宣傳片的拍攝，片中的他看到別人抽菸就抓狂，單手握起一顆橘子，在老菸槍面前捏爆，勸大家為了自己的健康，一起戒菸。

雷洪招你作伙來戒菸。（摘自國民健康署）

雷洪表示，對許多吸菸者來說，飯後一根菸，是快樂似神仙的一件事，壓力跟著煙霧一起消散。以前的他，抽煙抽得最嚴重時，2天可抽掉1條菸，換來的卻是肺活量的減退，年僅30多歲就喘不過氣，但他仍然不想戒菸。

40多歲時，雷洪拍片結識的導演見他肺不好，開始約他戒菸。有了同伴後，他開始有了意志力，一戒就是幾十年。今年72歲的他，身體仍然健朗，一口氣就能爬上10樓，運動不成問題，再次徒手爆橘也一次就成功。他以自身經驗鼓勵老菸槍，作伙來戒菸。

國人的10大死因皆與菸害有關，國健署提醒民眾，多利用戒菸班、醫療院所的戒菸服務等資源，亦可撥打0800-63-63-63瞭解戒菸資訊。

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雷洪招你作伙來戒菸，花絮。（摘自國民健康署）

(中時 )