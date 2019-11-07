開元食品致力於食安落實與推廣，響應2019桃園食安嘉年華。（品牌提供）

近年食安意識抬頭，桃園市政府衛生局於今（11月7日）至11月10日，在桃園市立體育館舉辦「桃園健康樂活食安嘉年華」，讓民眾透過參與體驗的方式，了解正確食品安全觀念，開元食品也響應食安嘉年華，透過現場互動遊戲及有獎徵答，幫助民眾建立食安觀念。

桃園地區食品產業市占率於全台居首，每年度吸引高達20萬人次參與，開元食品並於「懷舊食品區」準備互動小遊戲，也能品嚐試飲「珈琲人濾掛咖啡」。現場並透過「戀牛奶球，帶您認識食品標示」宣導影片，幫助民眾建立正確食安觀念。

開元食品表示，網路仍謠傳奶精有反式脂肪，其實政府早在2018年7月1日起，就禁止不完全氫化的植物油用於食品，以避免反式脂肪帶來的危害，所以目前奶精是沒有反式脂肪，就是非常單純的咖啡、茶飲調味好夥伴。另外，現場亦展售「戀奶精球」及「戀牛奶球」、「珈琲人濾掛咖啡」等商品；戀奶精球訴求無反式脂肪，每顆熱量只有 26 大卡；而戀牛奶球則是100%國產生乳製造，運用高溫瞬間滅菌技術，不含防腐劑，適合為中度烘焙黑咖啡，或伯爵茶帶來奶香口感。

(中時 )