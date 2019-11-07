台中水湳國際會展中心歷經20年，預計112年2月完工；烏日會展中心合約在111年6月到期，過渡時期市府如何因應？7日引起張家銨等人的關心；市府經發展局長張峯源說，烏日與水湳會展中心營運型態不同，烏日將朝多功能方向發展，符合地方期待，兩者不會產生競合關係。

台中市議會7日進行財政經濟業務質詢，市議員張家銨、蔡耀頡、李天生、周永鴻、江肇國等，關心水湳國際會展中心預計112年2月完工；烏日會展中心土地與鐵道局的5年合約至111年6月，中間過渡期的因應方式。

張峯源表示，因台中市短期會展產業的展覽需求不敷使用，市府先行向交通部鐵道局租賃新站南段2地號部分土地，並委由民間經營「台中國際展覽館」臨時展覽館；委託期間106年6月15日至111年6月14日止，委託契約保留彈性，得展延一次至113年6月14日止，滿足水湳國際會展中心正式完工前地方會展需求。

張峯源強調，目前烏日高鐵特定區等多筆土地，鐵道局正辦理區段徵收盈餘財務結算中，待109年底高鐵台中車站區段徵收盈餘分配配地完成後，將有部分土地可分配給市府，屆時將加以評估後續土地規畫。

張峯源說，烏日多功能設施中心將與水湳國際會展中心營運型態不同，是以前店的概念，展示台中優勢產品最新產品的場所，屬於新型態會展中心，不致與水湳會展中心產生競合關係。奠基於台中市豐富的觀光資源及中台灣龐大的消費市場，以複合商業環境帶動飯店業、禮品業、糕餅業、旅遊業者進駐，帶動烏日地區產業發展及繁榮。

經發局強調，水湳國際會展中心最大可使用攤位數約2360攤，新建工程委由建設局代辦，今年3月動工，目前工程進度正常，預計112年完工啟用，目前已委託中華民國對外貿易發展協會經營管理，市府已與貿協協調於工程完工前提前進場進行營運前相關作業，在工程完工前順利銜接，完工後可立即啟用營運，屆時將有新型會展中心滿足中部產業會展需求。

(中時 )