日前余天之女余苑綺直腸癌復發，癌細胞蔓延並擴散至肝肺，震撼消息傳遍演藝圈。正常來說直腸癌手術後需進行相關術後療程，並定時檢查。據悉，余苑綺就進行術後保護治療後，就未跟進程序檢查，導致癌細胞轉移。大腸直腸外科醫師吳嘉倫指出，避免直腸癌復發，術後相關措施一定要做好，絕對不能輕忽。

據《健康醫療網》報導，安南醫院大腸直腸外科醫師吳嘉倫表示，直腸癌術後檢查的目的在於，可提早發現腫瘤復發，也能早期介入治療以爭取黃金治療時間。若提早發現腫瘤轉移，在範圍尚未擴大之前，也可進行手術切除以提升存活率。

據調查顯示，大腸直腸癌已連續十一年蟬聯國內患者罹癌第一位，其治療方式又依不同期別而不同。吳嘉倫醫師說明，直腸癌第1～3期是做手術切除，端看不同危險因子輔以化學治療，至第4期時通常是以化學治療搭配標靶藥物為主，余苑綺的案例即為第4期治療。待療程結束後，若有機會進行手術切除則預後會較佳。

吳嘉倫醫師指出，大腸直腸癌術後每三個月要抽血檢驗腫瘤指數CEA，每六個月要接受影像學檢查，包括胸部X光及腹部超音波，術後滿一年也要接受全大腸鏡檢查。但醫師強調，切記勿聽信民間偏方而延誤治療時機，不僅傷身、傷財，還錯失黃金治療時機。

避免直腸癌要多食低脂、高纖食物、蔬菜水果、豆類、糙米、燕麥及薏米，更要少吃油炸、燒烤、紅肉類食物，配合多喝水及運動。（圖／shutterstock）

飲食方面，要多食低脂、高纖食物、蔬菜水果、豆類、糙米、燕麥及薏米，更要少吃油炸、燒烤、紅肉類食物，配合多喝水及運動。另外，凡50至75歲民眾，每2年可免費接受一次政府免費糞便潛血篩檢，若檢查反應呈現陽性反應，有2%的機會恐為大腸直腸癌，此時一定要接受大腸鏡檢查。

(中時電子報)