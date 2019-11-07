快艇當家球星「可愛」里歐納德刻意又在背靠背比賽輪休，作客的公鹿怎麼可能客氣呢！靠著「字母哥」阿提托康波拿下38分、16籃板及9助攻的準大三元，公鹿7日以129比124擊沉快艇，本季只要快艇輪休可愛，至今兩戰全敗。

阿提托康波更成為NBA史上首位球季前8場比賽至少拿到200分、100籃板及50助攻，賽後提到公鹿最近搶下4連勝，字母哥表示，「這是很關鍵的勝利，我們做了應該做的工作，我也是做了該做的工作，我們需要團結一致，繼續奮戰。」

儘管少了里歐納德助陣，快艇總教練瑞弗斯刻意把路威廉斯、哈瑞爾兩名板凳暴徒拉到先發陣容，一開賽確實帶來奇襲效果，不過公鹿隨即次節回穩拉開領先差距，打完上半場，公鹿70比59領先，但到下半場，快艇又再次展開反撲了。

打到最後1分12秒，路威廉斯三分出手命中，幫助快艇追成119比123，接著沙梅特又在最後23.2秒投進三分球，雙方差距只剩2分，幸好米德頓最後12.4秒兩罰俱中，阿提托康波賞了賈麥克格林火鍋，然後兩罰中1帶走客場勝利。

但在第4節，公鹿先發後衛布雷索發生相當匪夷所思的失誤，因為他站在界外接獲裁判給球，竟然不是找隊友傳球，而是毫不考慮直接運球進場，連裁判都看到傻眼，連忙吹他違例，把球權判給快艇，畢竟這種低級失誤怎麼可能發生！

除了阿提托康波繼續交出全能數據，喬治希爾也替補拿下24分，但他在最後時刻遭到路威廉斯暗拐，造成右眼角嚴重浮腫，傷勢還需觀察，布雷索20分；快艇則以哈瑞爾、路威廉斯各拿34分最高，就算改打先發，兩人火力依然猛烈。

(中時電子報)