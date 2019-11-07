日本心靈歌姬夏川里美日前登上年代《MUCH金點秀》，與音樂鬼才鄭進一、金曲歌后張秀卿同台飆歌。而她一連唱了＜淚光閃閃＞、＜童神＞等經典歌曲。彩排時因語言不通，阿咪老師透過逗趣的音效與她互動，夏川里美盛讚十分有趣，更說：「我比較怕生，第一次合作非常緊張，透過阿咪老師的引導馬上就解除緊張情緒。」

夏川里美自幼與表演多次演唱鄧麗君歌曲，走紅後因音色、曲風與鄧麗君相似，更獲「日本鄧麗君」美名。這次現場演唱，連樂隊老師阿咪也深受感動，這是他入行38年，繼鄧麗君後聽過最完美的現場演唱，甚至形容夏川里美現場比CD更好聽。

夏川里美此次來台，主要為宣傳12月舉辦的大型售票演唱會，行程滿檔的她笑說錄影前一天還抽空到士林吃最愛的胡椒餅，更表示年底老公一起來台開唱時，一定會再一起去吃。夏川里美透露不會對兒子唱搖籃神曲＜童神＞，原因是「兒子很小的時候聽這首歌馬上就會睡著，長大後反而睡不著，因為太仔細聽我唱歌，後來也不好意思唱了」。

(中時 )