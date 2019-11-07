金湖消防分隊消防役男胡志村曾出勤救災救溺14件、救護89件、為民服務捕蜂抓蛇案件18件。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

楊鎮浯縣長今天在主管會報中公開表揚2人，肯定他們以積極精神和態度，在工作崗位上樹立良好模範。（金門縣府提供／李金生金門傳真）

金門縣消防役男胡志村、張鈞維2人在服役期間，屢次完成重大救災、救護任務，專業表現可圈可點，縣長楊鎮浯今（7）日在縣府主管會報中公開表揚，肯定他們以積極精神和態度，在工作崗位上樹立良好模範。

目前在金湖消防分隊任職的胡志村曾參加今年4月榮湖救溺、5月瓊林里萊爾富附近火災、長江發電廠救溺及金湖天后宮民眾受困礁石、縣陶瓷廠民車自撞的救護、救災任務。總計今年1至8月間出勤救災救溺14件、救護89件、為民服務捕蜂抓蛇案件18件，同時也熱心參與反毒宣導、協助獨居老人清潔打掃及年邁長者關懷訪視等公益活動12件。

另在金沙分隊任職的張鈞維則在108年「金廈泳渡」活動中協助架設無線電及救生指揮站，並擔任水域岸際救生人員，以及參加今年5月林務所附近田野火災、后浦頭牛舍火警案、陽翟會山寺機車與公車相撞等救災、救護任務，總計今年5月至108年8月共出勤捕蜂35件次、捕蛇12件次。另協助執行防火宣導12場次和居家訪視104戶。

(中時 )