張理國／台北報導

科技部新建3艘新海洋研究船即將完工，科技部今天在行政院會提出報告，新海研2號及新海研3號研究船，7月及8月已竣工並陸續完成驗收，將在11月25日在台船基隆廠舉辦交船典禮。行政院長蘇貞昌在聽取科研報告後說，這是行政院「向海致敬」的第一步。

科技部上午在行政院報告「海研船科研成果及未來長程規劃」，其中指出，未來新海研1、2、3號及勵進號4艘研究船將能確保國內海洋科技研究工作的優勢與永續發展，並可維持國家海洋研發能量及提昇探測作業技能。

科技部並說，在突破性研究部分，台灣大學海洋研究所團隊佈建的海氣象浮標，收集到史上第一回超級颱風中心沿路掃過的海洋浮標觀測資料，增進預報颱風準確度；另外，海氣象浮標也將建立西北太平洋浮標觀測網，貢獻我國災防觀測體系於國際合作。

在國家級任務方面，今年9月，國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心協助配合空軍搜索，終讓2017年11月失聯的幻象2000黑盒子重見天日。

蘇揆則說，這是行政院「向海致敬」的第一步，台灣是一個海洋國家，如果善於運用海洋，國家就加倍大，如果不懂得海，就自己被海所限制。立法院1日通過「海洋基本法」，下院將由副院長陳其邁、秘書長李孟諺偕同各部會在一年內提出國家海洋政策白皮書，策定對海洋事務的政策方向。

(中時 )