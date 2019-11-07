日本超高人氣女子偶像天團「乃木坂46」主要成員松村沙友理(Sayuri Matsumura)與高山一實(Kazumi Takayama)，將在這個月15號(五)來台為「新北市歡樂耶誕城」開城點燈！人氣成員松村沙友理為乃木坂46一期生，曾與團中其他成員一起來台替連鎖超商代言拍攝廣告，並且為代言乃木坂46的真人戀愛手遊出席漫畫博覽會，對台灣人來說並不陌生；高山一實亦為乃木坂46一期生，是「乃木坂46」第一位以小說家出道的成員，曾參加電視劇與電影的演出。

高山一實-Takayama-Kazumi（圖/TVBS提供）

新北觀旅局表示，今年初「乃木坂46」曾在台灣舉辦萬人演唱會，非常受到年輕人的喜愛，這次專程來台參與「新北歡樂耶誕城」點燈，明年若有機會，也希望能邀請「乃木坂46」參與新北市其他活動的演出。曾獲「日本耶誕節海外旅遊排行榜冠軍」的「新北歡樂耶誕城」，今年以「雙塔一樹、全球唯一」的360度多層次立體光雕秀為最大亮點，喜愛她們的歌迷可別錯過11/15(五)在新北市市民廣場的點燈儀式，一起跟「乃木坂46」感受絢麗的新北市歡樂耶誕城！

松村沙友理Matsumura-Sayuri（圖/TVBS提供）

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