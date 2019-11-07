韓國瑜被爆料斥資7200萬元購買南港豪宅，綠委質疑是否逼迫台肥借2成的房價，韓競總隨即反駁，台肥房子當初根本就沒過戶也沒貸款，只以積蓄支付預售屋工期款，後來精算才發現貸款壓力實在太大，才賠售房子。

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(中時電子報)