大政治大爆卦-無色覺醒》台肥借款有鬼？ 韓失業何來權力施壓 14:112019/11/07 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜被爆料斥資7200萬元購買南港豪宅，綠委質疑是否逼迫台肥借2成的房價，韓競總隨即反駁，台肥房子當初根本就沒過戶也沒貸款，只以積蓄支付預售屋工期款，後來精算才發現貸款壓力實在太大，才賠售房子。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #台肥 #貸款 也許您會感興趣 推薦閱讀 【旺董開講】蔡衍明：無色覺醒！超越藍綠白...就是庶民的覺醒！ 08:002019/11/04 政治 反學貸免繳利息 財長：有違公平性 10:422019/11/04 財經 京城穩坐高雄豪宅王 逾5千萬元房子成交近五成 18:062019/11/04 財經 新台幣升值＋熱錢效應 遠東新、台肥勁揚 04:102019/11/05 證券．權證 國壽 推限時保單貸款優惠利率 04:102019/11/06 投資理財 韓被爆失業曾買7200萬南港豪宅 柯：我怎知道 11:292019/11/06 政治 鞏固邦交 宏都拉斯獲我3億美元貸款 14:112019/11/06 政治 高美蘭：用自己打拚的錢置產，有罪嗎？ 16:552019/11/06 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 林俊憲質疑 韓國瑜逼台肥借款 12:152019/11/07 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度反彈了！ - 政治 韓國瑜4點聲明南港豪宅案 網看完：超傻眼！ - 政治 韓聲明南港豪宅案 韓黑名嘴這次不罵了？竟說.... - 政治 旺中民調出爐 這結果驚呆網友…直呼真假的？ - 政治 誰爆料韓7200萬？名嘴揭曉謎底…竟是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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