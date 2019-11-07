新北市第三選區被藍營視為「艱困選區」，國民黨最後禮讓給無黨籍李翁月娥，58歲國民黨員羅和讚7日上午至國民黨三重黨部舉白布抗議，他氣憤表示有向國民黨部表示參選意願，黨部承諾會協商討論，最後卻推薦無黨籍李翁月娥，令他憤恨難平誓言參選到底；對此國民黨新北黨部主委李乾龍表示，民主社會大家要選都可以選，尊重羅和讚以無黨籍參選立委決心。

羅和讚上午高舉「黑箱作業、密室協商」白布抗議表示，5月份以書面資料送達新北市國民黨部表達參選意願，並辦理回復黨籍，當時三重區黨部表示，在深綠的三重地方，新人主動求戰很勇敢，並表示會協商、討論，最後卻推薦無黨籍的李翁月娥，他無法接受，指控國民黨「密室協商、黑箱作業」並誓言堅持選到底。

對於國民黨員羅和讚欲參選，國民黨新北黨部主委李乾龍回應，選戰是要看實力，「民主社會大家要選都可以選。」

羅和讚強調自己深具選舉實力，並表示國民黨去年底還徵詢他是否有意願代表國民黨參加市議員選舉，但他礙於和國民黨新北市議員蔡明堂是鄰居，因此婉拒邀請。

對此李乾龍否認羅的說法，李乾龍表示，「不知道是從哪來的消息」，黨部根本未曾邀請羅和讚參選議員，但他尊重羅和讚以無黨籍參選立委決心。

(中時 )