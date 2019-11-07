鐵路高架化工程，官員說明博愛陸橋改建施工。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市博愛陸橋改建施工說明會，參加民眾舉手搶答。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義鐵路高架化工程臨時軌略往東移，牽動聯外要道的嘉義市博愛陸橋也要局部改建，預定今年12月23日至明年11月21日施工11個月，車道縮減，勢必影響交通流量及動線，市府7日籲請民眾行車注意安全。

交通部鐵道局、嘉義市政府、施工廠商、設計監造公司等單位，6日晚上舉辦鐵高工程博愛陸橋局部改建施工前說明會，會後有獎徵答，民眾反應熱烈。

市府交通處表示，為減少鐵高工程永久軌拆遷北榮里與長安街的用地徵收，將臨時軌往東移一股道，博愛陸橋下橋墩必須跟著往東移，連帶上部結構約55公尺長度的橋面也必須改建，局部改建的橋樑上部結構預定採用鋼構，經民眾舉手通過鋼橋塗裝土耳其藍色。

施工期間博愛陸橋橋面不會全面封閉，部分通行範圍將由雙向快、慢車道縮減為單向混合車道及單向快慢車道，以降低對交通的衝擊。

交通部鐵道局北工處第四工務段長廖定坤表示，鐵高C602標自今年7月16日動工，已先用降挖工法施作博愛陸橋下新橋墩的下部結構，12月23日起進入改建橋樑上部結構，大幅減少封閉橋面的時間，會做好交通維護、施工噪音管控，盡量在白天做噪音量高的工程。

市府籲請民眾於施工期間可改道行駛世賢地下道、文化地下道及北興陸橋等替代路線，重車、連結車等大型車輛可考慮暫時禁止通行博愛陸橋，以進一步減輕對交通的衝擊。

(中時 )