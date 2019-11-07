近期一中商圈攤販向佳微議員陳情，年貨大街並沒有帶給他們足夠的正向效益，反而還因為年貨大街的動向設計影響到這些攤商。對此佳微議員向經發局書面質詢年貨大街效益的統計資料，經發局竟回覆無相關的數據，僅能以抽獎卷發出六萬張，一張100元，推估共600萬來估算增長。

賴佳微表示，這樣的估算方式十分離譜，市府在辦這樣的大型活動，卻沒有明確的績效指標，是要如何讓代議士充分的課責？尤其是年貨大街的攤販一攤就要十萬的租金，以一兩百攤來計算，根本連一兩千萬的租金都不夠付，顯現這樣的統計方式是十分不合理的。

賴佳微認為，既然都是要辦抽獎活動，過去台中購物節app就應該在這時候派上用場，也能用更有標準的方式去統計效益數據。佳微議員也質疑，台中購物節的app一個就要將近六百萬，而且設計的還草草率率，明年又要重花六百萬，而且僅使用於活動期間。質疑這麼昂貴的app當成日拋、月拋式的隱形眼鏡一樣，完全就是浪費納稅人的錢。

賴佳微說，這樣的app 應該要一次設計到位，並且落實的運用在各商圈的發票抽獎甚至是推行電子載具上，充分的讓預算發揮最大的功效，而不是一直在花錢創造一次性，結果卻被民眾罵翻的程式。

賴佳微強調，對於一中年貨大街，也有當地商家質疑，核准過多同質性的攤販，才是不能讓年貨大街帶給原商家收益的主因。佳微議員強烈的要求經發局應多鼓勵一些販售年貨或是不同類型的商家進駐，才能達到本地攤商與想辦年貨的來客雙贏的局面，否則年貨大街成立的立意便會蕩然無存。

(中時 )