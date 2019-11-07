28歲李姓男子日前騎機車行經中華路、西藏路時，因沒戴安全帽還滑手機，遭巡邏警方攔下，準備開單時李竟不滿警方取締，以5字經髒話飆罵員警，被依妨害公務當場上銬、法辦。

警方日前巡邏時，在中華路發現1名沒戴安全帽的機車騎士，且在等紅燈時低頭滑手機，明顯違反道交條例，隨即上前將他攔下，並告知李違規行為準備開單。

李卻認為警察故意找他麻煩，先是自由自語碎念抱怨，執勤王姓員警聽到疑似髒話，質問：「你剛才說什麼？」李竟然抓狂罵出5字經，王問：「你罵誰！？」李則表示：「就是在講你啦！怎樣？」

王姓員警認為遭辱罵，隨即依妨害公務罪將李當場逮捕，並將他帶回警局，李在警局時一反之前態度，開始好聲好氣向警求饒，表示自己因收入不多，被開單心情不佳才口出惡言，希望警方高抬貴手，但一切都已來不及，警訊後被依法送辦，原來的違規罰單也遭告發。

(中時 )