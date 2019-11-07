彰化埔鹽順澤宮為了迎接世界三鐵冠軍艾登到來，鄉長許文萍與順澤宮主委魏信顧，特別委託法務部矯正署彰化監獄製作巨型「埔鹽順澤宮冠軍帽」造型花燈，為順澤宮新增亮點，許文萍說，除了想讓艾登留下深刻印象，也讓到訪的跑友多一個拍照打卡的新景點。
世界三鐵冠軍艾登確定到訪台灣，預計9日開始展開為期3天的彰化感恩之旅，第一站就到埔鹽順澤宮還願，為了讓艾登感受埔鹽鄉的熱情，鄉長許文萍特意委託彰監製作巨型造型花燈，想讓艾登留下深刻印象，也讓到訪的跑友多一個拍照打卡的新景點。
彰化監獄副典獄長陳育鼎說，感謝鄉長給予這個的機會，讓受刑人平日習藝花燈的技巧與成果，有機會展現給民眾，希望能將這場盛事宣揚到國外，讓大家都能夠了解台灣特殊的風俗民情，當初設計也與鄉長及順澤宮進行多次討論，除了彰顯順澤宮帽外，底座特意用台灣形象製作，希望將台灣行銷到全世界。
彰監花燈指導蔡老師表示，今年彰監花燈訂單超過百件，目前還有近一半未完成交貨，但特別撥出時間耗時兩個禮拜趕製，希望讓全世界都看到彰監花燈的製作工藝，彰監也是第一次製作帽子，過程繁瑣原先使用油漆但透光性不好，後來改用壓克力顏料搭配噴槍，大大增加透光性，而特殊的防水工法，讓花燈至少可以保持半年以上的完整性。
許文萍說，感謝地方善心人士募款，為順澤宮製造亮點，行銷埔鹽，昨天第一次看到花燈感動得眼淚差點流下來；魏信顧表示，花燈製作過程十分講究，特別依造台灣習俗「文公尺」比例下去製作，甚至連帽沿下方都印有玄天上帝的廟印，非常感謝彰化監獄受刑人的用心。
(中時 )
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