宇宙人出道10年，宣佈將於2020年首度在台北小巨蛋舉行「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會，相約歌迷明年2月8日不見不散，一向體貼粉絲的宇宙人，這次祭出超低票價500元，也推出2200、4200、5200元的超值雙人套票，將於11月23日中午12點在拓元售票系統準時開賣。

宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會明年2月8日將於台北小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

宇宙人明年將於小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「99%的人活在地球，1%的人活在宇宙」這次宇宙人演唱會主題定調為「你的宇宙YOUNIVERSE」，意指在這裡還有一些歌，為迷途於無盡真空的人們導航。過去曾和同門師兄妹站上小巨蛋，宇宙人也暗暗向宇宙許願：「有一天，我們要站在屬於自己的小巨蛋」，經歷全員登上喜馬拉雅山，在神戶、名古屋、福岡、北京、成都、上海、台北、高雄等地巡演，明年將前進台北小巨蛋開唱。

為了拍攝演唱會宣傳主視覺，宇宙人特地斥資6位數重金打造「宇宙登陸艇」，票價圖也以宇宙人歷年熱門歌曲命名的「核爾蒙爆炸區」、「陪我玩區」、「真實朋友區」、「不孤島區」等設計，其中「陪我玩區」、「真實朋友區」、「不孤島區」皆為超值的雙人套票組，讓歌迷打開宇宙交友圈，多個人陪就不孤單。宇宙人「你的宇宙YOUNIVERSE」演唱會11月23日中午12點拓元售票系統開賣，更多宇宙人相關資訊及售票資訊，請關注宇宙人官方臉書。

(中時 )