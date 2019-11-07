學生扮成電玩遊戲陰陽師電玩人物，造型十分逼真。（陳淑娥攝）

弘光妝品周大玩角色扮演創意，紙盤，漁網也派上用場。（陳淑娥攝）

弘光妝品周大玩角色扮演創意，茄芷袋也派上用場。（陳淑娥攝）

弘光科大首屆《弘光盃》全國高中職電競大賽霸主挑戰賽將於30日校慶登場，化妝品應用系6日、7日兩天舉辦妝品周活動先暖身，17組學生大玩角色扮演，扮成電玩遊戲第五人格、陰陽師、英雄聯盟中的電玩人物，復古茄芷袋、紙盤、漁網都出籠大搞創意，逼真到就像電玩遊戲主角走出虛擬世界。

妝品系主任黃文盈、指導老師阮智榆表示，學校積極推動電競產業、培育相關人才，52周年校慶將舉辦電競大賽及COSPLAY裝扮大賽，因此，妝品周預先為電競活動熱身，學生首次嘗試電玩角色裝扮，從遊戲中選出一個角色當成主要裝扮，再另外延伸設計出三個不同全新的電玩角色。

電競COSPLAY角色扮演走秀是重頭戲，大一到大三參賽同學分成17組，從上午8點起開始替模特兒化妝裝扮，角色以陰陽師、第5人格、英雄聯盟3個遊戲中角色為主；其中，第5人格中「祭司」、「紅蝶」最受同學喜愛，至少有2個以上重複角色，大家各憑創意裝扮角色。

「金弧」設計遊戲陰陽師中「玉藻前」角色，以狐狸為發想創作出4個角色。組長林品成說，15位組員有好幾人玩該遊戲，因此選擇扮演「玉藻前」角色，另外再創作出紅、白及黑弧，配色以紅、藍為主，妝容線條以狐狸奸詐狡猾偽裝的印象，設計出有稜有角樣貌，再搭配改裝的服裝，連模特兒瞳孔也搭配遊戲主角變色。

「Beautiful avanger」設計遊戲英雄聯盟中「好運姐」角色，組長邵思瑜指出，該角色背負復仇的使命，外表艷麗撫媚，穿著露事業線的服裝，但手上拿著槍枝，營造出「凶狠恰查某」感覺，其他自創角色也都以性感、惹不起的女殺手為設計原素，拿棒球、扇子當武器，身上穿著旗袍或露出小蠻腰的衣服，臉妝則以深色的眼影為主，學生表示，大一剛進來便參加妝品周活動，短時間要完成4角色，很具有挑戰性！

「童年回憶」以遊戲第5人格中的「園丁」為還原角色；組員洪沛靜說，現在孩童沒玩過早年跳格子、彈珠等童玩，因此，使用鈴鼓、雪花片、茄芷袋等可以喚起童年元素，包裝遊戲中的人物，其中自創的一個角色，把茄芷袋剪成條狀後穿上鐵絲塑型當成服飾，臉上的妝也是使用紅、黃、綠的茄芷袋顏色上妝。

另外，有學生發揮巧思把迴紋針黏在臉上，畫出傷口潰爛恐怖感，也把骷髏頭變成彩妝，還把符咒咒語變成創作原素，在臉上大做文章，還有將魚網、紙盤化身為服裝，把電玩遊戲中看到虛擬物品，賦予另類的時尚創意。

活動總召廖若湘指出，兩天活動現場不僅有認識妝品系、市售化妝品闖關遊戲，也設置IG網美牆，不少同學拿著大型口紅道具拍照；另外，還販售30組全新二手化妝品，包括口紅、眼影、體香膏等，其中還有知名專櫃商品，吸引不少同學搶購。

(中時 )