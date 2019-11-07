《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色火辣身材的女星薔薔(林嘉凌)，去年因為爸爸賣房險遭詐騙事件，而讓家世被起底，其父是知名二手車商CEO，身價高達30億，薔薔是貨真價實含金湯匙出身的千金小姐，然她最近上節目，卻曝光從小被嚴格要求節儉，連買個3千元的鞋都被爸爸痛罵，根本不似一般人印象中的富二代。

女星薔薔作風非常洋派且大膽，加上被起底出身富裕之家，眾人以為她是富二代大小姐，然她其實從小被要求節儉，她上《爆料公社》節目透露，雖外界認為她是富家千金出身，然爸爸對她採取軍事化教育，國中時期每個月零用錢1千元，高中時雖然拿到爸爸給的附卡，但她當時很開心去刷卡買了雙3千元的鞋，此事卻讓爸爸大發火，痛罵：「附卡是給人看的，不是給妳刷的」，當場剪了卡片。

且薔薔不似一般富二代開名車，她從考到駕照11年來，爸爸只准她開價值60萬內的T牌基本國產車，即使中途有換車，但爸爸仍堅持只買這款，表示開明車只是幫車商打免費廣告，訓誡她做人不要虛榮「開好車都是騙子在開的！」。

薔薔也露透爸爸貴為公司CEO，但一直過著節儉的日子，家裡3、40年都沒裝潢，鐵捲門也不換自動的，每次都要手動開啟，而她房間裡只有一個燈泡，她後來自己買了一盞立燈，結果某次忘記關，爸爸竟傳簡訊給她：「做人不要這麼自私，電費不是妳在繳」，甚至直接開罵，說她「浪費電自私又虛榮，沒教養」，讓她大傻眼。

(中時電子報)