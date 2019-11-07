知名航空公司張姓機師與陳姓網紅空姐發生婚外情，2018年11月被楊姓正宮發現，氣得正宮將IPAD、Macbook放進洗衣機浸水，還在盜用機師臉書帳號發文，自己罵自己「我就是個渣」，隔年3月離婚後，正宮在網紅空姐的照片上附註「婊子」貼IG，鬧得航空業沸沸揚揚，士林地檢署偵結，依違反個人資料保護法、妨害電腦使用等罪起訴正宮。

張姓機師在知名航空擔任機師，卻戀上網紅陳姓空姐，兩人曾一起出遊，照片遭正宮發現，去年11月在桃園住處，楊女難忍心中怒火將張的IPAD Pro、Macbook Pro投擲入洗衣機泡水，又以機師帳號，密碼登入臉書，撰寫「我就是個渣＋無縫接軌達人」、「犯賤」等語，自己罵自己給他的臉友知道，藉此指摘張是有婦之夫，卻和空姐發生婚外情。

夫妻2人鬧得不可開交，正宮在網路上散佈小三的照片，航空公司知道後將空姐調整職務，但正宮並沒有因隔年3月辦妥離婚而罷手。正宮離婚當天在張的車上，趁張下車時，翻拍機師手機內與空姐的對話紀錄，2個月後，正宮用替身帳號登入Instagram，以空姐的照片為底圖，加註「婊子語錄備份」、「婊子」、「這位媽媽您將女兒教得真好，很努力上別人老公的女兒，而且您也支持了」。

最後，正宮還用新申請的帳號登入社群網站「爆料公社」，貼機師、空姐赤裸上半身的合照，空姐在浴室的照片，並加註「2019 3 渣男婊子同遊泰國巴黎」、「渣男約炮」、「渣男婊子開始同居」、「已婚機師不把婚姻處理好，就和空姐同居半年開票旅行，空姐從頭到尾都知情機師已婚，還說要給2個抱抱」、「老婆發現渣男約炮」等語。

楊姓正宮偵查中坦承都是她貼文，但仍堅持網紅空姐介入婚姻，他人婚姻中的第三者，社會上常以小三通稱，認為自己所說的都是事實，並沒有要貶損空姐名譽。

但檢察官以婊子是俗稱以性交易為業的女子，辱罵女人的粗話，認定已經構成妨害名譽，加上之前總共4次行為，已經觸犯妨害電腦、公然侮辱、個人資料保護法等罪，依法提起公訴。

(中時 )