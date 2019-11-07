台北市長柯文哲（圖）7日至台北市議會備詢，對於太陽花學運國賠案引發議論，市府是否上訴？市議員汪志冰質疑台北市長柯文哲近期態度不一，並與柯對賭500份雞排，柯文哲立刻說，妳輸了這上訴有什麼困難。（王英豪攝）

台北市長柯文哲7日赴議會接受市政總質詢。（張立勳攝）

太陽花學運國賠案爭議延燒，北市議員汪志冰7日問市長柯文哲敢不敢打賭，她認為北市府不會提上訴，若打賭輸了要送出500份雞排，柯則回稱：「敢啊，那妳輸了。」

北市府是否上訴的態度被外界質疑搖擺，汪志冰今在議會市政總質詢提出質疑，因為柯文哲是太陽花之友嗎？國賠案演變成違法的沒事、執法的有事，天底下走到哪都講不通。

汪志冰打賭保證市府不會上訴，如果上訴就送出500份雞排，柯文哲則回說：「敢啊，那妳輸了。」

汪志冰感嘆，現在的警察很可憐，遇到太陽花國賠案沒辦法發聲，結果市長卻是這樣的態度。

柯文哲說，收到判決書再處理，從2015年到現在都沒有改變，他認為是歷史事件，他的個性是「是就是、不是就不是」，態度都是一致，不要讓社會陷入爭執，主張當初應該兩方都不要上訴，兩邊都撤訴。

此外，市警局長陳嘉昌也強調，警局立場建議應該上訴，詳細的要看到判決書，警察是執法者，支持員警依法執法。

(中時 )