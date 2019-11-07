韋禮安與老東家福茂唱片之間的合約風波鬧得沸沸揚揚、還互相提告，本週雙方也將進行初步調解，日前有周刊報導，傳出福茂唱片老闆張耕宇對於合約一事相當憤怒，親自打電話給各大唱片公司高層，告誡「勿與韋禮安合作」，企圖全面封殺韋禮安，此招更讓原本有意和韋禮安合作華納唱片急踩剎車，對此福茂今日發出聲明嚴正反駁，並指出福茂唱片是個致力於音樂、長期規劃藝人的良心公司，但心痛韋禮安變成一個「貪婪要價，表裡不一」的人。

福茂指出，福茂唱片秉持厚道的原則，從不透露與韋禮安交涉的內容、原也不打算對韋禮安使用法律途徑，但一次又一次韋禮安與律師多次在新聞媒體攻擊福茂唱片，不但讓福茂唱片的員工痛徹心扉、更讓企業形象受到損傷，因此不得不訴諸法律、以及媒體聲明，以正社會視聽。

福茂唱片提出以下五點聲明：

1、福茂唱片不會去要求其他唱片公司不可簽約韋禮安，更何況福茂唱片也沒有資格去要求別的公司！

2、有關韋禮安在福茂唱片合約條件的部分，韋禮安所說的與事實恰恰相反！福茂唱片過去長期投資巨大財力、人力、物力在韋禮安身上，雖然並未獲得回收，但是，仍然早在2017年合約尚未到期之前，即主動提出書面補充協議，要為韋禮安調整合約條件，反而是韋禮安貪得無厭、得寸進尺地要求更多不合理的條件！（有書面往返為證） 福茂唱片確實不能接受這種無理的條件，之後韋禮安才違約自行出走。

3、至於所謂一年的業績已經超過福茂唱片十年業績的說法，只會令人感到可笑，無需回應！

4、福茂唱片本著厚道的原則，從不對外透露過去與韋禮安交涉內容而且本來不打算用法律方式處理，然而韋禮安以及韋禮安律師多次在新聞媒體不實的攻擊福茂唱片，同時又聽聞韋禮安在與其他公司接觸時，竟提出高價要求，宣稱福茂唱片已經答應此條件，希望其他公司提出更高的條件才願意簽約。

5、福茂唱片同仁都覺得很心痛，不知道為何短短的時間韋禮安變成一個貪婪要價而表裡不一，謊話連篇的人！以上種種行為實在令福茂唱片完全不能接受，因此才不得不提出訴訟，希望得回正義，並匡正視聽。且在此鄭重警告，希望韋禮安勿再對外發表不實言論，以免延及其他法律問題！

(中時 )