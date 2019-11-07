金曲歌王陶喆受邀至《聲林之王2聲境傳奇》擔任飛行導師，本周將從13位選手中決選出最終七強名單。陶喆一出場就讓蕭敬騰、林宥嘉兩位首席導師爆炸性起立。陶喆表示，他覺得自己在聲林裡代表的是「藍色小精靈」，希望可以用音樂看顧、指導大家。

「魔獸侵略戰」找來13位踢館魔王，包括來自《中國好聲音》王力宏戰隊的七強選手林言奕，《天籟之戰》總冠軍耿斯漢，以及曾入圍金曲獎的重唱美聲吳蓓雅，更殘酷的是，本回合賽制條件是前所未有的難，必須同時獲得三位導師的投票才得以晉級。

艾文這次帶來自創曲《PSYCHO》，表現得跟踢館時一樣破壞力十足、震懾全場。蕭敬騰與陶喆一致稱讚：「看得很爽！」林宥嘉更說：「艾文真的是老江湖了，雖然前段表演感覺很放鬆，但當他站起來那刻，自信心破表，人如歌名就真的像神經病，表現出我就是要殺了你的感覺！」

艾文帶來自創曲《PSYCHO》，林宥嘉笑稱老江湖（圖/東森提供）

一直被視為黑馬的盧子杰，這次也帶來他的數字自創曲《49》，簡單乾淨的吉他演奏搭配他的明亮聲線，受到陶喆大大賞識，認為《49》是一首很有企圖心，走出自己舒適圈的挑戰作品。

盧子杰帶來自創曲《49》獲飛行導師陶喆青睞（圖/東森提供）

李艾薇以五月天的《盛夏光年》應戰踢館大魔王，面對資歷豐富的對手，她的實力也完全被逼出來，演唱時全場氣氛沸騰，讓蕭敬騰再次控制不住自己，冒險說出「聽得我很想咬你一下」的告白，而陶喆也給了艾薇極高的評價說：「就是女版蕭敬騰，超有爆發力！」

李艾薇引燃ROCK魂，蕭敬騰評好想咬一口（圖/東森提供）

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