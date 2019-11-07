台北市長柯文哲（圖）中午面試民眾黨不分區立委，7日出席台北市議會備詢，議員強烈質疑公器黨用，柯文哲強調是休息時間而與議員激辯，柯隨後嗆說，你這樣子講，大家以後彼此都用同樣的標準。（王英豪攝）

國民黨北市議員汪志冰7日下午在議會市政總質詢揭露，台北市長柯文哲趁中午吃飯時間，在北市府面試民眾黨的不分區立委候選人，痛批是「公器黨用」。柯文哲不滿反嗆「我絕對比你們國民黨分得清楚，這我敢講，我是全台最公正分明！」汪志冰直呼，國民黨現在沒有黨主席兼市長，柯居然降低自己標準，濫用市府資源。

汪志冰質詢，聽說柯黨主席今天中午吃便當時間，在市府面試民眾黨的不分區立委候選人，標榜公開誠實透明的柯文哲，卻再度公器黨用，難道北市府是民眾黨部嗎？柯辯稱「我還特別選中午休息時間，沒有用上班時間，絕大多都有出去，但因下午還有質詢」。

汪志冰怒問，但重點是在市府做黨務的事，這難道不是黨政不分？柯說，不要急，他是用吃便當時間，不然大家用同樣標準彼此檢視。

汪直言，當時就是這樣啊，你標榜法律是道德最低標準，但卻把自己的標準就降低，濫用市府資源，還不知改善，還要大家來比爛？柯答「好，可以，那就這樣！」並反嗆「這裡有很多媒體，我是全台最公正分明，大家就用同樣標準，不管你是國民黨還民進黨，我絕對比你們國民黨分得清楚，這我敢講！」

汪反批「你用市府來做面試不分區還敢講我們國民黨？我們國民黨沒有黨主席兼市長啦！」柯一派輕鬆說「大家以後就照這樣來，沒關係！」

過程中，副市長黃珊珊也被叫上台，被問是否覺得有公器黨用之嫌？黃珊珊說，她中午在立法院拜會，沒在市長旁邊，但中午是市長休息時間，如果沒在市府執行黨務應不是黨政不分。

汪志冰質疑，黃珊珊加入柯團隊，又有律師背景，不認為在北市府面試不分區是黨務嗎？黃珊珊則說，如果在休息時間吃便當，那對象是誰，這不一定要黨務啊，並反問「我也有很多同黨同事會拜訪我，這算不算黨務呢？」汪見狀直呼「換位置換腦袋，我大開眼界了！」

最後，柯說「好啦，回歸市政啦」，汪志冰嗆「這是我該講的話，你不要告訴我！」

(中時 )