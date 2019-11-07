2019苗栗陶藝術節系列在育達科大舉辦國際學術研討會，邀請多國陶藝家前來交流。〔謝明俊攝〕

2019苗栗陶藝術節系列在育達科大舉辦國際學術研討會，育達科大校長黃榮鵬希望藉以提升苗栗陶藝。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府舉辦「2019苗栗陶藝術節」為了傳承陶藝與學術交流，特別安排11月7、8兩天，在育達科技大學國際會議廳，舉辦「陶藝國際學術研討會」，邀請10多位國際著名陶藝大師，與苗栗陶藝家進行陶藝學術交流，來提升苗栗陶藝。

苗栗縣政府文化觀光局舉辦「2019苗栗陶藝術節」，先前從10月31日起在中興藝廊舉辦苗栗陶藝協會會員聯展，接著在11月7、8兩天，在育達科大國際會議廳舉行陶藝國際學術研討會。文觀局副局長王浩在開幕式致詞時表示，鶯歌陶磁發展是以博物館方式進行，苗栗縣陶藝則以動態方式為主，各自有不同的發展主軸，但主要都是在提升陶藝水準。

這次的學術研討會是以「苗栗陶」、行業、技能文化及產業為研討會整體主題，將苗栗陶文化資產與百工藝術態樣予以研討、紀錄、保存與再利用，希望能結合經濟產業發展，研究客家聚落陶產業型態與發展，以生活、生產、生態等三生一體的概念，作為陶藝產業的轉型與創新。

育達科大校長黃榮鵬指出，苗栗縣公館鄉是陶土、陶瓷故鄉，陶藝家用取自大地的土加以揉練，投入自身情感與理性思維，透過雙手捏塑成形、上釉及燒窯，熊熊火焰讓土坯幻化成多姿多彩的作品，令人驚艷。育達科大舉辦「陶藝國際學術研討會」與茶陶系所「師生陶藝創作」聯展系列活動，讓更多人了解苗栗陶產業的歷史與當代創新發展，展現苗栗陶藝多元面貌，也邀民眾共享陶藝之美。

2019苗栗陶藝術節在育達科大舉辦國際學術研討會。（謝明俊攝）

2019苗栗陶藝術節在育達科大舉辦國際學術研討會 （謝明俊攝）

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