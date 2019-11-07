女性月經如果從來沒出現，可別高興得太早。婦產科醫師陳保仁分享了一個案例，一名24歲身材姣好、皮膚白皙的女子因為月經從來沒出現過，直到交了男友、有了性行為後才不放心來就醫，沒想到，醫師檢查卻發現驚人真相，而一旁陪診閨蜜的表情更讓人尷尬。

陳保仁在節目《醫師好辣》中提到，他剛擔任主治醫師不久後，遇到一個身高近170公分的年輕正妹，皮膚白皙、毛髮乾淨、身材也豐滿，一來就主訴「月經從沒來過」，16歲時曾就醫，但當時醫生要他再觀察一下，後來也就漸漸忘記此事。

這名女子直到踏入職場，交了男友後才不放心地來醫院再次檢查，陳保仁替他進行超音波檢查後發現，女子沒有子宮，上方都沒發育出來，內診更發現，她的私密處僅凹進去一點點，陰道長度只有2公分出頭，但性生活一切正常。

陳保仁判斷，這應該是「男性荷爾蒙不敏感症」，是指原本胚胎是男生，必須有男性荷爾蒙刺激，才會往男性分化，如果他的胚胎沒有受到刺激，仍會變為女體。果真，一驗染色體後發現女子是男性染色體，因為完全接收不到男性荷爾蒙刺激，才讓他發育為女生。

這名女子本體是男性胚胎。（摘自YT《醫師好辣》）

更讓人尷尬的是，陳保仁在告知對方檢驗報告時，他隱約感覺到一旁長相普通的陪診閨蜜，眼神從驚訝變成高興，這讓他決定往後即使患者本人同意，也要將非家屬通通支開，避免這種尷尬狀況再次發生。

(中時電子報)