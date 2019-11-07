戴愛玲日前為新專輯上《娛樂百分百》宣傳，有健身習慣的她，被羅志祥稱讚身形超好，她表示：「原住民的臀部都翹翹的呀！」羅志祥笑回：「不要自己誇。」戴愛玲反問同是原住民的他「你的臀部應該也不錯吧！」羅志祥竟逗趣稱：「我不是臀部，我是……嘴角很翹。」

她挑戰「健身KTV」單元，唱歌的同時還必需綁著彈力繩。一旁熱情伴舞的羅志祥還因為太搞笑，讓她一度笑到唱不下去喊：「不要吵。」羅志祥表示：「因為妳剛剛動作太像在唱比莉姐的歌了！」

戴愛玲這次發片造型前衛，卻被羅志祥問：「怎麼這次造型把內褲穿那麼高？」戴愛玲又氣又好笑回應：「我媽看到我也問同樣的話，但這是一個時尚、很流行OK？」

節目中，戴愛玲坦言過去媽媽管教嚴格，小時候其實是比較自閉的乖寶寶，直到出道後慢慢習慣新環境才變得活潑。現場介紹新歌「為你幸福過的我」羅志祥也讚：「光看歌名就很有感覺。」

(中時 )