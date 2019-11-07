殺害直播主女友的兇嫌在死者租屋處殺人，讓屋子瞬間成為「凶宅」，也造成房東重大損失。房東以「房屋交易價值減損」為由，要求廖嫌須賠償237萬元，但法院審理後，卻判廖男需賠償70萬3790元，房東瞬間損失近170萬。

面對層出不窮的兇殺意外事件，不少包租公在出租房子時也常常「挫著等」，深怕房客在屋內出意外，將會慘賠到底。除了廖男的「他殺行為」外，在租屋處輕生的行為更是許多房東最害怕的。

民眾更關心的是，如果一旦自己的房屋不幸發生自殺或他殺案件，到底是否能透過法官的判定獲得賠償。根據實務判決，針對在房屋輕生使其屋成為凶宅一事，目前法院並無定論。也就是說，縱使發生這樣的憾事，法官還是可能要判房東「認賠」。

難道房東就沒有自救方法?其實別擔心，可以透過簽約時，附上一條保命條款，問題將可解套。

所謂的房東保命條款，就是為了避免求償無門的情況發生，因此在簽約時可以加註一項「惜命條款」。當中可以清楚的註明若是房客在屋內輕生時其繼承人或法定代理人必須要賠償房東的損害。如此一來就算法院不認兇宅時，房東也能依照該條款向對方家人求償。

法官判定是否為「凶宅」，主要是依據民法第184條第1項「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」其中又以後段的「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」為核心。

該法條主要涉及兩個部分，一個是「違背善良風俗」，另一個則是「故意」。有部分法官認為，輕生是社會道德通念上不能接受的行為，且兇宅會使房屋價格貶損一事應當是社會大眾所知悉的，故認為輕生者之行為符合184條第1項後段。

然而也有極其少數的法官認為，輕生是對於生命的無力與無奈，以自我了結的方式終結生命，一般人對於輕生者抱持同情與遺憾的態度，不會因此認為對方違反道德而必須加以譴責，所以輕生的行為是否有違反善良風俗，似乎很難肯定。

因此為了要面對法官心證，奉勸所有包租公，記得在簽租屋合約時，附上「惜命條款」，才是最佳的實質保障。

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