農地工廠即將開啟「特定工廠登記」納管時代，市議員張玉嬿、謝志忠痛批，網路及坊間出現不少光怪陸離的傳聞，不肖代辦業者招搖撞騙，招攬生意不成就檢舉農地工廠，中小企業主任人宰割，要求納管流程簡政便民、公開透明，終止「特登」怪象。

張玉嬿、謝志忠表示，過去為解決農地工廠的歷史共業，「工廠管理輔導法」增訂「臨時工廠登記」，結果9年全台僅10家合法化，中市連一家也無，工輔法今年6月修正通過，既有低污染工廠2年內申請納管，20年內有機會成為合法工廠。

張玉嬿質疑，如何取得特定工廠登記的相關子法還沒公布，但網路有「專業代辦農地違章工廠合法化」的廣告、坊間也出現許多不肖代辦及相關業者，到處招搖撞騙搶生意，設法讓廠商簽訂不平等契約，出現很多光怪陸離的傳聞。

張玉燕批評說，有人打著與市府高層的關係很好，代辦納管或土地變更都可打通關；或向廠商宣稱，25萬做書面資料、60-80萬元一路通；甚至有黑心代辦業者，招攬生意不成，就向市府檢舉農地工廠，導致近3個月相關案件激增數百件。

謝志忠建議，「臨登」換「特登」必須用單一窗口直接辦理，申請和審查都應加速進行，經發局應該再辦理更多的說明會對外澄清相關黑心代辦業者的謠言，同時也要請工策會加入，讓農地工廠就地改善，以利中小型工業永續發展。

謝志忠、張玉嬿表示，當時完成「臨登」至少要花數百萬元，「特登」不該又要讓這些黑手老闆花冤枉錢，要求市府儘速擬訂管理輔導計畫，申請「特登」納管應公開透明，簡政便民，甚至簡單到不必請代辦，謠言自能不攻自破。

(中時 )