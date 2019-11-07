不少人因為拍片而成為網紅，但隨著小孩年紀輕輕就能擁有手機後，網紅的年紀也不斷下降。最近，甚至有小學生偷拍母親更衣，甚至將影片PO上網，還放話表示，「只要訂閱數達標，就公開媽媽的屁股喔！」

據《韓媒MBC》報導，近日南韓出現不少小學生YouTuber，PO出的影片內容多是「偷拍母親的日常生活」。（圖／翻攝自Youtube）

根據《韓媒MBC》報導，近日南韓出現不少小學生YouTuber，PO出的影片內容多是「偷拍母親的日常生活」，從媽媽做家事，甚至是更衣的私密行為，無一不露。猖獗到只要搜尋「媽媽偷拍（엄마몰칸）」等關鍵字，就能找到許多相關影片，甚至有些點閱率高達10萬。有小學生網紅還放話：「只要訂閱數達標，就公開媽媽的屁股喔！」

而小學生會出現這些荒誕離譜的行徑，都是由於網上充斥著各式各樣刺激感官的照片和影片，卻沒有任何相對應的規範，讓不少孩子都能看到這些不符合它們年齡觀賞的東西，最後做出偏離軌道的行為。

雖然多數的影片都沒有直接露出當事人的樣子，但是偷拍的行徑，其實早就已經侵犯到他人的隱私權，這樣的社會現象日漸常見。讓不少南韓民眾呼籲政府應該重視這樣的問題，對於未成年人使用YouTube應制訂出相應的規範！

몰카 찍어 엄마 사생활도 공개…도 넘은 '유튜브 세대

(中時電子報)