新北歡樂耶誕城活動本月將開跑。（新北市觀光旅遊局提供／譚宇哲新北傳真）

國旅補助又來了！交通部觀光局補助各縣市「秋冬遊住宿優惠」，每人住宿補貼1000元，新北市第一波4000萬元不到2個月便申請完畢，即日起開放住宿遊客申請第二波4000萬元住宿補助，名額4萬人，適逢新北歡樂耶誕城、新北溫泉節本月將開跑，邀請國人到新北市吃喝玩樂。

新北市觀光旅遊局指出，今年8月大陸宣布暫停自由行以來，國內觀光業者感受明顯衝擊，市府鎖定國民旅遊市場，第一次結合市內旅館業、溫泉業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠及農特產品業者，前往台中與在地旅行業者交流，並推出許多優惠方案，歡迎中部地區的民眾揪團一起玩新北、住新北。

台中市觀光旅遊局長林筱淇說，感謝新北市府帶領觀光業者來到台中，也希望有機會能到新北市交流，一起拚觀光。

新北市觀旅局長張其強表示，預估11、12月新北旅館住房率還會繼續成長，希望交通部觀光局能夠採更彈性的作法，只要在今年底以前，凡是來新北住宿的旅客符合規定提出申請，都可以公平得到一人一次的秋冬遊補助，不要受限於縣市補助總額是否用完的硬性規定。

(中時 )