星宇開航進度大躍進！下周若通過最重要關卡「驗證飛行」，就可拿到交通部核發的許可證，準備明年開航。星宇航空董事長張國煒日前親駕A321neo飛機返台，自信展現星宇的開航起手式。星宇下周將進行最後考試，完成「驗證飛行50小時」，若考試順利，最快下月底完成飛航認證程序，明年國人即可搭乘星宇出國。

張國煒日前親赴德國漢堡，10月28日執飛星宇航空首架A321neo飛機回到台灣後，民航局依規定，檢視星宇航空營運前必需具備的條件，先前已做了一次機組員緊急逃生演練，昨天舉行空地勤口試，今天再進行第2次機組員緊急逃生演練。

根據民航局規定，如果第2次逃生演練過關，下周就可開始國內外50小時的驗證飛行，其中必須含10小時夜間飛行，由民航局考官登上飛機，對星宇已完訓的機師出考題，實際檢測星宇航空機師，在面臨飛行中的各種情況下，是否能通過考驗。

如果驗證飛行一切順利，預計11月底或12月初可完成，再由交通部核發「民用航空運輸業許可證」，星宇航空就可售票營運，明年開航。

(中時電子報)