其實是「淨妍診所」。（照片來源：PTT）

「肉便當」跑馬燈讓網友以為看到鹹濕字眼。（截自PTT）

台灣街頭特色之一，就是各式各樣的廣告看板，而且為了吸引人，這些招牌創意無窮，之前就曾有網友上網分享，媽媽為了叫他看檳榔店招牌「樹獺叫檳榔」，結果不小心撞車了。這回又有網友分享「淫妞診所」招牌，網友看了全都嘴角失守。

有網友在PTT發文，表示騎車經過桃園三民路，看到路邊有一個LED跑馬燈，跑馬燈長度很短，但字體卻很大，一次只能顯示1.5個字，經過的時候他看到了：「肉…便…」，讓他大吃一驚，竟然出現這麼鹹濕的字眼，但看完全部後發現，其實是「肉便當$65」。

有網友在這則貼文下面貼了更厲害的廣告看板：「淫妞診所 請上四樓」，但結果原來是「淨妍診所 請上四樓」。

超有梗的照片讓網友們笑翻，紛紛表示「看到笑瘋 你贏了」、「這個巧到目瞪口呆」、「淫妞診所感覺很想去」、「淫妞笑死XDD」、「害我大半夜笑的跟智障一樣」。

(中時電子報)