台中品牌建商聯聚建設認為法規只是最低標準，即使成本增加，安全無上限。（盧金足攝）

不僅住得更安全，在聯聚也住得很安心！（盧金足攝）

台灣地震頻繁，加上颱風常過境，政府要求建築物耐震能力的要求大幅提高，台中品牌建商聯聚建設認為法規只是最低標準，即使成本增加，安全無上限，打造經得起時間考驗的建築，才是城市地標無可取代的價值！

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚建設的企業文化是「安全、實用、美感」，安全居於首位，結構設計不以符合法規而滿足，除了不計成本主動提高標準，也落實到現場施工，造就「超越核電廠等級」的耐震好宅。聯聚創造的不僅是建築質量的價格，經得起時間考驗。

台中市建築執照預審耐震要求0.33g，中台灣的地標建築「聯聚中雍大廈」樓高192公尺，以及「聯聚瑞和大廈」樓高172公尺，主動將結構設計提升到0.409g，耐震達到震度分級的上限七級，遠超過同業，甚至超越核二廠、核三廠的0.4g，期許打造千年建築。

結構技師楊榮坤說，聯聚建設董事長江韋侖對於結構安全非常注重，設計上完全尊重專業，甚至常常主動提出要求，是不是還可以更好更安全。

聯聚的建築在規劃之初，就將耐震能力列入評估要項，從鋼骨的用量、混凝土的強度、到鋼材選用的等級等，都採用最高規格。

楊榮坤分析，建築物的造型原本就以方正、對稱的型式耐震能力最佳，聯聚建設選用的鋼材、鋼筋、混凝土為各類材料的最高規格，例如SM570M-CHW結構鋼板國內首用於台北101大樓，安全、品質兼顧。

優良的設計不但需要搭配頂級材料，更要落實到現場施工管理。結構技師在施工階段，每一個樓層都會多次到現場查驗，以台語所說的「頂真」，就是專業的把關。

不僅住得更安全，在聯聚也住得很安心！當地震、颱風來臨時，人們在室內的舒適度也非常重要，建築物搖晃過大時會帶來不安及恐懼感，因此凡是樓高超過100公尺大樓，設計階段都要經過「風洞試驗」，當頂樓搖晃的加速度高於0.05 m／sec2，就必須再加裝阻尼器或阻尼球，藉以減緩搖晃所造成的不適，符合法規標準。

「聯聚中雍大廈」在風洞試驗中，數值僅在0.027 m／sec2，搖晃加速度距法規要求上限幾乎只有一半，「聯聚瑞和大廈」試驗結果僅有0.016 m／sec2，法規要求上限的三分之一，這正是聯聚建築自設計之初就不計成本、大幅提升耐震能力的成果，結構系統的安全性以及舒適性都遠高於規範標準。

(中時 )