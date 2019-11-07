育達科大茶陶研究所畢業生李文天以紅樓夢為本設計３套茶席。〔圖／謝明俊攝〕

為配合苗栗縣政府舉辦2019年苗栗陶藝術節，育達科技大學茶陶系所也從7日起，在學校廣亞展覽館舉辦「師生陶藝創作」聯展，展出陶藝作品中，以茶陶研究所二年級學生何丹秀麗所創作的「記得回家」的系列作品，獲得原民會列為典藏品，最受囑目，育達科大也期望透過學術研討會和陶藝創作展出等交流活動，讓藝術家和產官學界進行深度互動，為苗栗陶藝發展提供前瞻性的思維。

據悉，2年前亞太創意技術學院停辦後，亞太原有茶陶系、所學生無法繼續完成學業，教育部因而請求育達科大承接茶陶系、所原有師生，讓學生能順利完成學業。不過，由於教育部不同意育達科大增加招生員額，所以，茶陶系、所在明年學生畢業以後也將停止招生，對苗栗縣茶藝陶藝的傳承有嚴重影響。

育達科大茶陶系所師生陶藝聯展邀請多位外國陶藝家提供作品展出。〔圖／謝明俊攝〕

育達科大茶陶系、所「師生陶藝創作」聯展，配合本次苗栗陶藝術節活動主題「焰‧艷」，意涵著苗栗土經陶藝家雙手揉練、捏塑成形之後，在舞動的熊熊烈焰中，幻化色彩豐富的生命創作。其中，茶陶研究所二年級學生何丹秀麗，本身是台東卑南族，在卑南族傳統中，部落的青年會所是最重要的精神中心，因此何丹秀麗以青年會所為創作重心，再分別結合豐年祭、男成年禮、大獵季等3個卑南族重要祭典，以低溫陶手法燒出「記得回家」系列作品，作品並已獲得原民會選定為典藏品。

另外，剛由茶陶研究所畢業的李文天，以紅樓夢作為發想，設計出3種不同氛圍的茶席，展現茶陶人文之美。聯展也邀請研討會參與嘉賓，提供作品共同展出，除向國際外賓介紹苗栗陶的創作成果之外，更能體現苗栗陶藝術之美及深根陶藝教育，期望為苗栗陶藝在烈火淬鍊下，展現創新奪目的未來。

茶陶研究所學生何丹秀麗說明創作過程。

茶陶研究所畢業生李文天介紹創作茶席

(中時 )