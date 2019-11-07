國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜被周刊爆料，曾於南港購買7200萬豪宅，更遭民進黨立委林俊憲指控，韓動用權勢逼迫台肥貸款。對此，資深媒體人謝寒冰直言，民進黨扯爆了！有必要這樣用國家機器來打韓國瑜嗎？謝更還原事實的真相，痛批林俊憲故意扭曲事實，真是不要臉到極致！

對於韓國瑜遭爆料斥資7200萬元購買南港豪宅一案，林俊憲7日受訪提出質疑，稱韓的聲明說買房無關特權，但卻不敢回答他所提出的問題，就是有沒有逼迫台肥借2成的房價，林表示，當年馬政府打豪宅，規定台北市7000萬元以上的豪宅只能貸款5成，為何台肥原發存證信函說不借，後來又大轉彎，請韓仔細回想一下。

對此，謝寒冰在其直播的節目中一開始便表示，他覺得南港豪宅案，真的被搞到扯爆了！謝直言，民進黨用國家機器來打韓國瑜也太明顯了，而且還很故意的扭曲事實，讓他覺得這些人真是不要臉到極致！

謝寒冰表示，買房子是很隱密的事，如果沒人洩露消息，誰會知道？所以會洩密的不就是台肥或是承接這棟房子的人，不然還有誰會知道？且這房子根本還沒有過戶，就直接轉出來，所以台肥洩露訊息的問題很大。再來，《美麗島電子報》董事長吳子嘉和民進黨立委林俊憲都提到存證信函的問題，問題是韓國瑜那時候失業在家，怎麼施壓？如果台肥真的遭到施壓，可以直接報警處理，不是嗎？

接著，謝寒冰還原整個買房過程，他表示，台肥當初號稱這建案是綠建築，結果整個綠化很糟糕，到2017還是光禿禿一片，所以那個房子後來變得非常慘，價格崩跌，讓許多買在房價高點的人發覺受騙上當，因為台肥一開始告訴大家可以貸款七成，所以大家只要備三成自備款，結果沒想到房子買了後，政府開始打房，就出現高單價房子貸款只能貸五成，等於買家又要多準備兩成自備款，這對買家而言無疑是晴天霹靂，他們要如何短時間聲出兩成自備款？據悉，台肥和住戶之間的第一次糾紛就是如此產生，雙方折衝非常多次。

謝寒冰表示，這建物有問題基本上是建商的責任，結果被林俊憲和吳子嘉說成是韓國瑜拿權勢去壓迫台肥，讓台肥最後不得不就範，但事實就不是這個樣子！要知道當時去抗議的住戶不只韓國瑜一個人，是一堆人，不管有錢還是沒錢，突然被告知要多被兩成自備款，會不會不爽？會不會生氣？會不會去抗議？當然會呀！因為問題鬧太大，所以台肥最後協助住戶多貸兩成，不然要住戶如何去生錢？所以基本上這根本不是施壓的問題，而是買賣糾紛的問題，結果林俊憲和吳子嘉說的韓國瑜能運用權勢一樣，韓國瑜當年連北農總經理都不是，立委卸任也很久，國民黨內也沒人要理韓，請問韓有什麼權勢？所以這就是張冠李戴，要塑造韓就是有權勢的感覺。

(中時電子報)