台中市清水區大楊國小附近空地雜亂無章，在立法院副院長蔡其昌力爭下，該處將闢建為埤塘公園，7日舉行動工典禮，預計2020年初可完工；該公園占地3200平方公尺，工程經費約800萬元由中央全額補助，屆時將為楊厝社區帶來優質休憩空間。
蔡其昌6日邀集農委會水保局台中分局長黃振全等人出席動工典禮，楊厝里長曾文利表示，大楊國小鰲海路325號前空地（清水區楊厝段700、776地號）為國有土地，平日無人管理致雜草叢生，影響學校附近環境衛生，家長及附近住戶希望有關單位能進行整理，成為可供民眾及孩童休憩的地方。
蔡其昌指出，這塊空地在大楊國小前，未來除楊厝社區可使用外，學校師生也多一處綠美化空間可以運用，旁邊更可結合大楊油庫軍事休憩景點，這裡將化腐朽為神奇，明年初埤塘公園將誕生。
埤塘公園工程總經費為800萬元，由農委會水保局全額補助清水區公所執行，施作項目為入口廣場及意象、遊憩沙坑、埤塘休憩花架、排水設施、導覽牌、休憩座椅7組、1016株綠化植栽工程，預計2020年初可完工。
(中時 )
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