經濟部上午在行政院會報告智慧電網推動現況及未來規劃。其中指出，預計2024年將達成智慧電表低壓用戶300萬戶建置目標，另外，透過智慧電網，未來復電時間可由現行50分鐘降為5分鐘。蘇揆則裁示，希望低壓用戶明年底可達100萬戶目標。

經濟部表示，為因應再生能源快速成長，智慧電網將同時整合氣象、發電資訊及運用儲能系統，以滿足大量再生能源併網需求。經濟部已督促台電公司持續強健電網及靈活調度，並就不同情境規劃補充輔助服務的需求。

經濟部表示，在加快復電速度部分，台電公司將運用自動化開關、圖形資訊系統及即時量測資訊等措施，進行故障判斷與決策控制，同時整合電網軟硬體系統設備，提高防災及故障排除能力，以有效發揮智慧電網功能，預計可將非故障區間復電時間由50分鐘降為5分鐘，大幅減少用戶停電時間。

在促使用戶節能部分，台電公司將透過智慧電表雲端查詢系統，提供用戶查詢用電資料，並進行最適電價方案試算等功能，藉此引導用戶改變用電習慣，達到自主節電目標。目前高壓用戶智慧電表已全數完成，低壓用戶也完成初期31萬戶布建，約可掌握全台62％用電量，預計至2024年將達成低壓用戶300萬戶建置目標，屆時將可掌握全台82％用電量。

蘇揆在院會指出，在提升用戶供電品質部分，台電公司應儘速展開配電自動化開關建置，並積極搭配運用圖資系統及即時監控資訊，減少停電時間，大幅縮短復電時間。智慧電網建置跟能源轉型後的發電跟用電情況可能跟過去有所不同，要透過教育及解說宣導，讓民眾了解及支持。

在促使用戶節能部分，蘇揆則要求，目前智慧電表已完成全國高壓大用戶布建，低壓用戶的布建目前已完成31萬戶，應持續加速推動，達成明年底100萬戶的目標。另外，蘇揆也說，目前已提供用戶查詢用電資料，並進行最適電價方案試算等功能，台電應多加宣導獎勵「自己的用電自己省」，達到自主節電目的。

(中時 )