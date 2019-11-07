PG One發文預告將爆出HIPHOP圈爛事。（圖／翻攝自pacemak1r IG）

饒舌歌手PG One兩年前和金馬影后李小璐鬧出夜宿門風波，兩人當時打死不認，上月30日卻傳出多支兩人親密片，PG One只好認了和嫂子李小璐曾有過感情，事發第9天，今(7日)PG One在IG開砲，說自己現在心態很差，要是有人再自命清高，他就爆出HIPHOP圈這幾年的爛事，「讓你們看看這幫『人品』好的Rapper都是什麼屌樣子」。

PG One稍早發文說，自己從小的習慣就是遇到委屈的事就憋在肚子裡自己消化，如今他發現說什麼都徒勞無功，「同行Diss我就得受著，我Diss Back就是黑化」，令他忍不住想反擊說要是有人再惹他，他就會爆出HIPHOP圈的黑幕，讓大家知道其他Rapper的品行，嗆說：「你們喜歡罵~還怕被揭穿嗎？」

對此，有粉絲回他說：「我只關心你心情怎麼樣？」PG One回：「我現在也沒睡，一想到這幫『聖人』就睡意全無」，有人說：「我就想知道地下上來的有哪幾個是乾淨的，一群道貌岸然的偽君子」，PG One說：「用偽君子形容都太文藝了」，另有人說：「你快別說了，恨你的人夠多了」，PG One回：「平嘻王帽子都扣上了，那不得盡職盡責？」

(中時電子報)