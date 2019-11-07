在美國政府員工加班費龐大應屬正常，不過洛杉磯市府加班費卻一年比一年高，五年加班費破20億元，上個會計年度更將近5億元。其中最驚人的是的是一位消防員，加班費多達本薪的三倍，一年領走48萬多元(約台幣1500萬)。

根據統計，2018-2019會計年度洛杉磯市政府員工加班859萬小時，加班費合計4億7000萬元左右。市政府5萬3600名員工，53%都領到加班費。數據顯示，洛市政府發出加班費，77%左右給了警消人員，包括18名警消人員領到超過20萬元加班費。其中有四人因為龐大加班費，使得是年薪的雙倍。其中一名消防員年薪12萬元，一年加班5616小時，加班費達36萬元，是他的年薪三倍，一年領到逾48萬元。

不過相關單位解釋，警消人員加班是為緊急事件像是最近的蓋蒂大火（Getty Fire），成百上千警消人員與市府員工，為維護生命財產安全不眠不休加班工作。其他像是洛杉磯世界機場局（Los Angeles World Airports）、環保局與交通局，便有有11人加班費破10萬元，兩人因加班費造成年薪超過雙倍。主計長蓋普林（Ron Galperin）也表示將來會改善現況，並讓納稅人的錢花得更有效率。

(中時電子報)