蔡英文總統7日前往雲林縣水林鄉參拜，強調要照顧老人家與小朋友，這些政府都很積極在做，希望大家支持她繼續執政，也要讓蘇治芬明年當選立委，在國會與她一起為鄉親服務。

蔡英文總統7日在立委蘇治芬陪同下，前往雲林縣水林鄉順天宮參拜，她表示大家都很熱情，因為這裡是最支持民進黨的地方，每次選舉得票率都很好，蘇治芬重視水林農水路整治，只要蘇治芬答應的事，政府一定會做到。

蔡英文指出，政府3年多來很認真在做事情，先把基礎打好，台灣的經濟就能穩定成長，歲收便能增加，例如長照2.0照顧老人家，之前經費約50億元，明年預算增加至400億，要照顧老人家就要有照護員，還可增加就業機會。

蔡英文強調台灣是很好的投資環境，是各國高科技投資的最好選擇，因為台灣有人才、人民素質好，台灣非常民主與自由，才能吸引各國企業，所以說民主自由是非常重要的，可以培養本國人才、吸引外國人才。

(中時 )