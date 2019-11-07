2019年倒數不到2個月，究竟有哪些生肖終於能擺脫衰運，甚至一舉旺到2020年呢？命理專家艾菲爾老師就在《第一星座網》從12生肖角度來分析，有4個生肖終於要出運了，以下就來看看是哪4個生肖。
第四名：屬蛇
屬蛇的人，現在開始到農曆年前，喜事將一件一件降臨。工作上你的業績會攀升，許多人將特地指名和你合作，使你賺下好口碑與高收入，名利雙收。
升官加薪的機會大增，可趁此時抓緊機會，找出最適合你的賺錢方式，如此明年一整年將可不必為錢煩惱。
第三名：屬龍
屬龍的人，現在開始到農曆年前，收入將逐漸穩定，無論創業者或領薪者，此時是展現工作能力的最佳時機，建議多去進修上課，提升自我專業技能。
這段時間很容易就能得到長官的肯定，農曆年前的外地運特別好，工作上若有出差外派的機會，可試試主動爭取把握。
第二名：屬雞
屬雞的人，現在開始到農曆年前，明顯感到自己的財運正在大幅上升，身邊出現貴人，經過貴人的提點與幫忙，很輕易就能獲得意外之財。
另外也非常有機會獲得長輩給的零用錢，或是自己努力得來的績效獎金。農曆年前的財運是很好的，走路可以注意地上，說不定下一秒就會撿到錢。
第一名：屬牛
屬牛的人，現在開始到農曆年前正財運非常旺，事業上會有非常亮眼的成績，主管終於發現你長期以來的努力。
可以試著做投資理財的計畫，利用錢滾錢的妙招，讓自己的收入迅速增加。另外農曆年前如果有人想跟你合作，千萬別拒絕，因為你機智靈敏的頭腦，可為兩人尋找到賺最多錢的方法。
(中時電子報)
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