8年前的日本311地震引發海嘯，造成福島核電廠輻射外洩，近日有消息傳出，日本恐將大量核污水排放海中。對此，環團「綠色和平」昨天舉行記者會，呼籲原能會應持續監測日本核污水對台灣附近海域帶來的影響，且應透過外交管道，要求日本政府停止排放核污水的計畫。原能會對於環保團體提出建言表達感謝，強調會向日本政府表達關切。

針對日本處理福島核電廠的方式，原能會表示，已透過台灣日本關係協會向日本政府表達關切，並請日方基於2014年台日核能管制資訊交流備忘錄的互惠精神，若未來決定將輻射污染水排入太平洋，儘早知會我方，另會持續透過我國駐日本代表處，蒐集日本政府所發布的福島輻射污染水資訊，以作為調整及提升因應作為的參據。

原能會強調，有長期密切關注福島核電廠輻射物質對我國的影響，並與相關部會合作，持續採行多項監測防範措施，建構嚴密防護網，以確保我國海域及國人飲食相關的輻射安全。

(中時 )