唱作俱佳的鼓鼓呂思緯，睽違3年將在11月18日推出第2張創作概念專輯《蟲洞》，日前釋出3支前導影片－《超展開 1999》、《暫時停止呼吸 2017》、《先得方 2053》引起外界好奇，而推出「先得方旅行社蟲洞之旅」網站為大家解開謎團，此外也宣布11月17日舉辦唯一一場「蟲洞之旅行前說明會」，除了新專輯搶先聽，鼓鼓也將和粉絲近距離解說《蟲洞》意涵，150位限量名額光速額滿。

「先得方旅行社蟲洞之旅」網站提供深度探索暢遊，希望大家停下繁忙腳步與自己對話。蟲洞入口不只一個，輸入不同密碼，尋找不同蟲洞入口，有可能遇到老闆鼓鼓親自解說、或是遇見童年鼓鼓，也有可能脫隊走錯入口、驚見五月天的「人生無限公司」，正在洛杉磯尋找寫歌靈感的蕭秉治也可能來搶客「這裡是凡人旅行社，我們只去LA，你要去嗎？」。

「先得方旅行社蟲洞之旅」網站，帶領大家到鼓鼓童年時空。（相信音樂提供）

蟲洞將提供人生、親情、友情、愛情等平行時空服務，等待旅客一一發掘解謎。推出後旅客Line訊息不斷、一天千通電話打爆客服專線，鼓鼓更親自上線接聽電話，電話另一端的幸運旅客驚喜尖叫，鼓鼓也為準備段考的學生旅客加油打氣，他賣關子說：「盡力接聽電話和客服Line群，還會推出意想不到的服務。」

此次請廠商打造《蟲洞》限量專輯預購專屬的先得方No.5（卡帶/隨身聽/耳機珍藏組），限定收藏價1499元，數量所剩不多欲購請洽相信音樂線上購物。更多鼓鼓呂思緯的相關資訊，請關注鼓鼓呂思緯及相信音樂官方臉書、微博、微信。

(中時 )