今（7）日立法院教育文化委員會審查2020年文化部相關預算，一共兩百多條提案，最後在零減列、僅凍結部分預算的情形下通過199億公務預算。文化部長鄭麗君表示，非常感謝朝野委員對文化政策的支持，「明年文化預算成長，公務預算加上前瞻計畫，比起上任第一年的160多億，成長了70％，一共283億。」

鄭麗君表示，這次預算中，硬體的比例從她上任時的三成多，降到明年的兩成以下，「像是藝術發展的預算，加上前瞻計畫，就超過60億。包含文學、出版、文化保存等預算都有成長。」

不過朝野立委並非對於預算完全沒有意見，其中最常被立委們提出檢討的就是「空總台灣當代文化實驗場計畫」以及「花蓮文化創意產業園區」。國民黨立委陳學聖表示，現實就是除了華山文創園區，其他的文創園區都「奄奄一息」，「簡單來說就是沒有生意，民間做不起來，政府也做不起來。」

鄭麗君回應，每個地點各自有委外的契約，但每個都市條件不一，廠商管理情形也不一，履約狀況也不同，但無論是檢討營運績效，或是要轉型，都必須在原有契約之下進行，「例如花蓮文創園區履約情形不良，已經在協商檢討契約，同時也將優先啟動轉型。」

另一方面，國民黨立委蔣乃辛也表示，「空總台灣當代文化實驗場計畫」應在計畫確定之前，和周邊居民召開說明會，妥善溝通，確實將里民意見融入。國民黨立委林奕華也表示，希望空總跟周邊社區實際建立關係，也能有部分空間回饋里民。

國民黨柯志恩則表示，立法院預算中心評估報告指出，空總第二期發展計畫預估自2018年起每年營運收支短絀逐年擴大，到2027年將短絀11億4千多萬元，希望能看到文化部具體的策略和明確的規劃方案，經討論後，先凍結1000萬預算。鄭麗君則回應，行政院昨天已核定空總第二期發展計畫，第二期會更強調跨部會合作，未來會再向立法院提出專案報告。

(中時 )